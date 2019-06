Seit letztem Herbst haben sich die 44 Artistinnen und Artisten zwischen 7 und 17 Jahren auf das Jubiläumsprogramm vorbereitet. Die Kinder und Jugendlichen sind während drei Wochen auf Tournee. Zuerst in Basel, dann in Thun. Sie übernachten während dieser ganzen Zeit auswärts. «Es ist sehr vertraut, fast wie eine zweite Familie» sagt die 15-jährige Zoe. Sie macht gerade ihre sechste Tournee mit.

Im Jugendzirkus Basilisk, Link öffnet in einem neuen Fenster lernen die Jüngeren von den Grösseren, beim Training, aber auch sonst. Denn die Kinder treten nicht nur in der Manege auf, sondern übernehmen daneben auch viel Verantwortung. Ob Licht, Musik oder Verkauf am Buffet - die Kinder organisieren alles selber. Jung-Artistin Zoe sagt: «Man lernt viel über Zusammenhalt, dass man einander mit Respekt begnet und dass nicht immer alles so läuft, wie man es gerne hätte.»