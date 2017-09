Ein Personenwagen hat in der Nacht auf Montag in Basel gebrannt. Die Staatsanwaltschaft schliesst Brandstiftung nicht aus. Personen wurden keine verletzt.

Ein Anwohner hatte um 01.30 Uhr den Brand des Personenwagens auf einem öffentlichen Parkplatz an der Johanniterstrasse gemeldet, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt mitteilte. Die Feuerwehr löschte die Flammen.

Schon in der Nacht auf Sonntag hatte in Basel an der General-Guisan-Strasse ein Auto gebrannt. Dabei handelte es sich gemäss Staatsanwaltschaft um ein Zivilfahrzeug der Basler Polizei. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus. Ob die beiden Autobrände einen Zusammenhang haben, wird abgeklärt.