Eltern sollen ihre Kinder nicht in die Schule fahren. Das fordern Polizei und Kinderbüro in einer speziellen Aktion.

Was in anderen Ländern gang und gäbe ist, ist in der Schweiz die Ausnahme: Dass Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule fahren. Allerdings komme es auch in Basel immer wieder vor und zwar in allen Quartieren, sagt Bruno Fiechter, Leiter Verkehrsprävention bei der Basler Polizei. Regelmässig komme es vor Schulhäusern am Morgen und Mittag zu einem Durcheinander und auch zu heiklen Situationen mit Autos und Kindern: «Wenn Eltern mit ihren Autos vor die Schulhäuser fahren, gefährden sie andere Kinder», sagt Fiechter. Die Autos blockieren sich gegenseitig, fahren rückwärts, Kinder und Velos müssen ausweichen.

Kinder brauchen Schulwege

Nicht nur aus Gründen der Verkehrssicherheit seien Elterntaxis problematisch, sagt Marina Peter vom Basler Kinderbüro: «Der Schulweg ist für Kinder ein Erlebnisweg. Es werden Kompetenzen für das weitere Leben gebildet und Freundschaften geschlossen.»

Kinderbüro und Polizei haben deshalb vor kurzem beim Dreirosenschulhaus im Kleinbasel eine spezielle Aktion durchgeführt. Kinder und Polizisten verteilten Schoggiherzen an Eltern, die ihre Kinder vor dem Schulhaus ausluden und machten sie auf die Gefahren aufmerksam.

Legende: Schoggiherzen für Elterntaxi - Kinder und Polizisten verteilen Schokolade und Ratschläge vor dem Dreirosenschulhaus. SRF

Für Primarschülerin Irma spricht indes auch noch ein weiterer Grund gegen Elterntaxi: «Wenn man mit dem Auto kommt, gibt es mega viel CO2-Ausstoss und das ist halt Scheisse.»