Jörg Schild war 1993 Justizdirektor des Kantons Basel-Stadt und als Vizepräsident als Ehrengast zum Sechseläuten eingeladen. Er erinnert sich vor allem an den Böögg, der zu Boden stürzte, bevor er explodieren konnte.

Der Böögg, der zu früh runter flog, war der Höhepunkt für uns Basler.

Positiv in Erinnerung sei ihm die Feststimmung, die in der ganzen herrschte. Die habe ihn beide Mal, an denen er am Zürcher Sechseläuten mit dabei war, überrascht.

Das Sechseläuten wird immer wieder mit der Basler Fasnacht verglichen. Dieser Vergleich hinke, sagt Jörg Schild. Der Zürcher Humor sei ein anderer. Sie hätten eher einen Oberschenkelklopf-Humor.

In Basel rümpft man zu Teil die Nase über den Humor der Zürcher.

Auch Baselland war 2011 Gastkanton am Zürcher Sechseläuten. Dort wurde unter anderem der Chienbäse zur Schau gestellt.