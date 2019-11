Was herauskommt, wenn zehn Mädchen ihre Wünsche für den Aeschenplatz formulieren.

Im Rahmen des «nationalen Zukunftstages» verbrachten zehn Mädchen den Tag in einem Raumplanungsbüro. Am Beispiel des Aeschenplatzes haben sie durchgespielt, wie ein öffentlicher Platz verbessert werden kann. Das Interview führt Anna-Lena, die ihrerseits am Zukunftstag den Beruf der Journalistin kennen gelernt hat.

Legende: Jungreporterin im Interview mit Jungraumplanerin SRF

Diese Veränderungen wünschen sich die Mädchen beim Aeschenplatz: