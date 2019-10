Die staatliche Organisation «Switzerland Innovation Park Basel Area» fördert und unterstützt Start-ups und KMU in innovativen Wirtschaftsbereichen. Trägerkantone von «Basel Area» sind Basel-Stadt, Baselland und Jura.

Nun hat auch der Jura als dritter Trägerkanton sein Zentrum für wirtschaftliche Innovationsförderung, in Courroux, fünf Busminuten von der Kantonshauptstadt Delémont entfernt. In Allschwil und Basel gibt es solche Innovationspark seit drei, beziehungsweise einem Jahr.

Bild 1 / 3 Legende: In diesem modernen Gebäude ist der Innovationspark ausserhalb von Delémont untergebracht. ZVG Bild 2 / 3 Legende: Bereits zwei Start-ups sind in den Innovationspark eingezogen und haben sich eingerichtet. ZVG Bild 3 / 3 Legende: Auch eine Küche mit einer Lounge fehlt nicht im Innovationspark. ZVG

Im zweistöckigen Gebäude in Courroux steht eine Nutzfläche von 1200 Quadratmetern zur Verfügung. Basel Area hat in den Ausbau des 1,6 Millionen Franken investiert. Der Fokus am Standort Jura liegt in den Bereichen Medizintechnik, Gesundheitstechnologie, digitale Gesundheit und industrielle Transformation.

Know-How von Uhrenindustrie soll Basel nutzen

Der Kanton Jura habe wirtschaftlich eine besondere Stärke in der Mikrotechnologie, die in der traditionellen Uhren-Industrie gebraucht wird. Weil Mikrotechnologie aber mehr und mehr auch in der Medizinaltechnologie angewendet wird, könnten die beiden Basel viel profitieren vom neuen Innovationspark-Standort im Jura, sagt der jurassische Wirtschaftsminister Jacques Gerber.

Umgekehrt werde der Jura vom Austausch mit den anderen beiden Standorten profitieren. Ziel sei es, dass der Kanton dank mehr Innovation mehr jurassischen Talenten nach dem Studium interessante Arbeitsplätze im Heimatkanton bieten könne und diese jungen Leute nicht, wie jetzt häufig, in grossen Städten bleiben, um zu arbeiten.