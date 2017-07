Das Bundesamt für Kultur (BAK) änderte sein Förderkonzept für Schweizer Museen. Bisher unterstützte das BAK sieben Museen mit jährlichen Betriebsbeiträgen. Neu vergibt es Betriebsbeiträge an Museen gestützt auf eine öffentliche Ausschreibung.

Betriebsbeiträge BAK (CHF pro Jahr) 2017

2018

2019 2020-2022 Augusta Raurica

- 250'000 350'000 400'000 HeK 420'000 294'000 250'000 250'000 Architekturmuseum

300'000 210'000 - - Sportmuseum

150'000 105'000 - -

Baselbiet vor Basel-Stadt

35 Museen haben sich beworben, 13 werden in den Jahren 2018 bis 2022 finanziell unterstützt. Darunter sind das HeK, Haus für elektronische Künste in Münchenstein und erstmals auch die Römerstadt Augusta Raurica in Augst.

Nicht unterstützt werden in Zukunft das Schweizerische Architketurmuseum Basel und das Sportmuseum Basel. Beide Museen erhalten lediglich einen Übergangsbetrag bis Ende 2018.