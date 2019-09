Bei einer Chemiefirma im Gebiet Schweizerhalle ist am Donnerstagmorgen ein Stoff ausgetreten. Dieser sei ungefährlich.

In Muttenz und Basel hat es am frühen Donnerstagmorgen gestunken. Ursache war ein Zwischenfall in einem Produktionsgebäude einer Chemiefirma auf dem Gelände des Infraparks bei Schweizerhalle. Dort trat ein gasförmiger Stoff aus, der sich dann anschliessend Richtung Muttenz und Basel ausbreitete.

Eine Explosion habe es jedoch nicht gegeben, wie ein Sprecher der Baselbieter Polizei auf Nachfrage sagte. Personen seien keine verletzt worden. Die Einsatzkräfte hätten das Ereignis rasch unter Kontrolle gebracht.

Für die Bevölkerung und die Umwelt habe aufgrund von Messungen im Betriebsareal sowie in der Umgebung keine Gefahr bestanden, hiess es weiter. Die Ursachen des Zwischenfalls werden derzeit noch untersucht.

Im Sommer gab es im Gebiet Schweizerhalle wiederholt Geruchsbelästigungen jedoch durch Brände.