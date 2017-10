In einer alten Industriehalle auf dem Lysbüchel-Areal wird ab sofort Padel-Tennis gespielt.

Das Lysbüchel-Areal beim Bahnhof St. Johann wird sich in den nächsten Jahren stark verändern: Vom reinen Industriegebiet zu einem Quartier mit gemischter Nutzung von Wohnen und Gewerbe. Bis es soweit ist, finden auf dem Areal derweil diverse Zwischennutzungen statt.

Unter anderem befindet in einer der leersteheden Hallen seit kurzem ein Spielfeld für «Padel-Tennis», das ist eine Mischung aus Tennis und Squash. Daneben arbeiten auch Künstler auf dem Areal, Autofreaks schrauben an ihren Maschinen rum und in einer Halle wird CBD-Hand angepflanzt.

Diese Zwischennutzungen werden vom Verein «Unter-dessen» koordiniert. Die Padel-Halle soll das neue Zentrum des Lysbüchel-Areals werden.