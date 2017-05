Eidgenössisches Jodlerfest 12'000 Jodler kommen nach Brig

Montag, 22. Mai 2017, 18:39 Uhr

In einem Monat findet in Brig-Glis das 30. Eidgenössische Jodlerfest statt. Rund 12'000 Jodlerinnen und Jodler, Alphornbläser und Fahnenschwinger werden an diesem Grossanlass teilnehmen. Die Organisatoren rechnen mit rund 150'000 Besuchern.

gras; Regionaljournal Bern, Freiburg, Wallis 17:30 Uhr