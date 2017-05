Ausstellung in Bern

Rund um die Welt ist die Jugend in Aufruhr im Jahre 1968: Prager Frühling, Vietnamkrieg, Globus-Krawall. Auch in Bern war es eine wilde Zeit.

Die junge Generation lehnte sich damals mit heftigen Protesten, Aktionen und Happenings gegen die Enge und die festgefahrenen Werte der Welt ihrer Eltern auf. Mehr Freiraum forderten die Jungen, mehr Selbstbestimmung.

Zusatzinhalt überspringen Suche nach Objekten Das Museum sucht Gegenstände oder Fotos aus dieser Zeit: Ein Flugblatt, Kleidung, Schallplatten oder auch einen VW-Bus.

In dieser explosiven Stimmung demonstrierte die junge Bevölkerung aus allen Schichten gemeinsam für Weltfrieden, Liebe statt Krieg, Gleichbehandlung von Mann und Frau und vieles mehr. Wie es damals war in Bern und dem Rest der Schweiz, das erzählen Zeitzeugen im Historischen Museum in Bern.

Eröffnung Mitte November

Dabei beschränkt sich das Historische Museum nicht ausschliesslich auf das Jahr 1968, sondern beleuchtet das gesamte Jahrzehnt von Mitte der 60er, bis Mitte der 70er-Jahre. Die Ausstellung dauert von Mitte November 2017 bis Mitte Juni 2018.