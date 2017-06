Rund 48'000 Besucherinnen und Besucher sind am Wochenende auf den Flugplatz Interlaken gepilgert, um dem Country-Lebensgefühl zu frönen. Auf der Bühne des Trucker & Country-Festivals stand neben The Mavericks auch Schauspieler und Musiker Kiefer Sutherland.

Kiefer Sutherland singt in Interlaken 2:00 min, aus Tagesschau vom 24.6.2017

Der kanadische Hollywood-Star «musste nicht auf seine Berühmtheit zurückgreifen, um viele neue Fans zu gewinnen», heisst es in einem Communiqué vom Sonntag zum Abschluss des Festivals.

Das grosse Festzelt sei nicht so stark besucht gewesen wie in den Vorjahren. Dies führten die Organisatoren auf das sommerliche Wetter aber auch auf die Konkurrenz des Jodlerfests in Brig zurück.

Ausser Musik gab es traditionellerweise ein vielseitiges Angebot mit Biker-Treffen, Westerndorf und der Truck-Meile. 1400 Trucks präsentierten sich den Besuchern. Im kommenden Jahr feiert das Trucker & Country-Festival Interlaken sein 25-jähriges Jubiläum.