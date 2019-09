Alle Schriften in einer Sammlung: Forschende der Uni Bern haben erstmals alle Essays, Aufsätze und Artikel des deutschen Gelehrten und Weltreisenden Alexander von Humboldt (1769 - 1859) vereint. Er war bereits zu Lebzeiten ein weltweit angesehener Wissenschaftler, der mehrere Disziplinen vereinte.

Oliver Lubrich und Thomas Nehrlich Literaturwissenschaftler an der Universität Bern Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Oliver Lubrich ist Professor für Germanistik und Komparatistik an der Universität Bern. Er ist Herausgeber mehrerer Werke Alexander von Humboldts. Thomas Nehrlich ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Bern.

SRF News: Wie kann man die Leistung des Alexander von Humboldt beschreiben?

Oliver Lubrich: Das Faszinierende an Alexander von Humboldt ist, dass es ihm gelungen ist, ganz unterschiedliche Wissensformen zusammenzudenken. Er geht Fragen, wie etwa Migration, nicht nur aus einer Perspektive an, etwa als Biologe oder Klimaforscher. Sondern er verbindet kreativ ganz unterschiedliche Ansätze.

Humboldt war eine Ein-Mann-Akademie.

Thomas Nehrlich: Man sagt, dass er eine Ein-Mann-Akademie war. Er hat in seinen neunzig Lebensjahren eine enorme Menge an wissenschaftlichen Output kreiert.

Was zählt zu seinen wichtigsten Erkenntnissen?

Oliver Lubrich: Eine besondere wissenschaftliche Leistung ist Humboldts Erkenntnis des menschengemachten Klimawandels oder sein pflanzengeographisches Konzept. Also sein Umdenken in der Botanik, weg vom alten System, in welchem Pflanzen einzeln bestimmt wurden, hin zum Ansatz, die Pflanzen in ihrer Umgebung zu denken.

Das Buchprojekt Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Legende: Erstmals erscheint eine Sammlung aller Schriften Humboldts. Heike Bogenbeger/dtv Alexander von Humbold war bereits zu Lebzeiten ein Wissenschaftler von Weltruhm und veröffentlichte mehrere tausend Aufsätze und Artikel, doch bislang existierte keine Sammlung sämtlicher Schriften. Dies ändert nun die Universität Bern und gibt zu Humboldts 250. Geburtstag die Sammlung «Sämtliche Schriften» heraus. In diesen berichtet Humboldt von seinen Expeditionen, etwa zu den Urvölkern Amerikas. Humboldts Aufsätze und Artikel erschienen auf der ganzen Welt und in unterschiedlichen Sprachen. Die Recherche des internationalen Forschungsteams dauerte mehrere Jahre. Man habe Pionierarbeit geleistet, schreibt die Uni Bern dazu.

Humboldt ist einer der berühmtesten Deutschen. Warum profiliert sich nun Bern mit der Aufarbeitung seiner Schriften?

Oliver Lubrich: Das hat auch eine symbolische Bedeutung. Er war ein deutscher Autor, der oft auf Französisch über indigene Kulturen in den spanischen Kolonien Südamerikas geschrieben hat. Er ist eine internationale Figur, die sich niemals national oder patriotisch vereinnahmen liess. Ich denke, dass es Alexander von Humboldt gefallen hätte, dass seine Texte in Bern erscheinen und nicht in Berlin oder Paris. Er hat die Schweiz mehrfach bereist und bei seinen Expeditionen Schweizer Präzisionsinstrumente dabei gehabt.

Bild 1 / 4 Legende: Alexander von Humboldt war ein Pionier auf mehreren Gebieten: als Forschungsreisender, Umweltschützer und Menschenrechtler. Bis heute setzt er als Forscher Massstäbe in der Wissenschaft. ZVG/Universität Bern Bild 2 / 4 Legende: Humboldt galt bereits zu Lebzeiten als Weltstar der Wissenschaft. 1799 reiste er für fünf Jahre nach Südamerika und erkundete dort Gebiete die zu den heutigen Länder Venezuela, Kolumbien, Ecuador, Peru, Kuba, Mexiko und den USA gehören. ZVG/Universität Bern Bild 3 / 4 Legende: Als einer der ersten Europäer bereiste er den Orinoco zwischen Venezuela und Kolumbien. Die Entdecker waren vor 200 Jahren auf sich gestellt, vor ihnen lag wilde, unerforschte Natur mit Krokodilen, Schlangen und Piranhas. Seine Erkenntnisse fasste er im Werk «Opus Americanum» zusammen, welches ihn weltberühmt machte. ZVG/Universität Bern Bild 4 / 4 Legende: Zum 250. Geburtstag erscheinen erstmals alle gesammelten Schriften von Alexander von Humboldt. Die Sammlung wurde von Forschern der Universität Bern zusammengestellt und bildet Hunderte Aufsätze, Artikel und Essays ab, die Humboldt in 70 Jahren in Zeitschriften und Zeitungen veröffentlicht hat. Heike Bogenbeger/dtv

Was kann die Welt von Alexander von Humboldt lernen?

Thomas Nehrlich: Neugierig auf die Welt zu sein. Immer mehr machen zu wollen.

Oliver Lubrich: Die Risikobereitschaft. Nicht stehen zu bleiben an politischen, geographischen oder disziplinären Grenzen. Sondern seinen Fragen zu folgen, wo einem diese auch hinführen mögen.

Das Gespräch führte Michael Sahli.