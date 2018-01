Anti-WEF-Demo in Bern 0:19 min, vom 13.1.2018

An der von linksautonomen Kreisen durchgeführten Anti-WEF-Kundgebung in Bern nahmen am Samstagnachmittag mehrere hundert Personen teil. Die Kundgebung verlief friedlich. Busse, Trams und Autos konnten zeitweise nicht durch die Innenstadt respektive über den Bahnhofplatz fahren.

Mitten durch die Innenstadt

Der Kundgebungszug startete seinen Marsch um 15 Uhr beim Käfigturm. Der Demonstrationszug zog durch die Stadt und endete um etwa 16:30 Uhr in der Reitschule. Die Polizeipräsenz war gross.

Die der linksautonomen Szene zuzurechnende Revolutionäre Jugendgruppe Bern hat zur Kundgebung gegen das Weltwirtschaftsforum in Davos aufgerufen.