Hohe Zustimmung zum Um- und Ausbau der ARA in Muntelier

Wie in den Gemeinden abgestimmt wurde

13 von 17 Gemeinden in den Kantonen Freiburg und Bern haben die Vorlage gutgeheissen. Das gab die ARA Seeland Süd am Dienstagmorgen bekannt. Zwölf Freiburger Gemeinden hatten am Wochenende abgestimmt.

Das Resultat wurde aber zunächst unter Verschluss gehalten, weil man die Gemeindeversammlung in Münchenwiler am Montagabend abwarten wollte. Dort wurde das Geschäft mit 82 zu 7 Stimmen gutgeheissen.

In den 13 Gemeinden haben insgesamt 4700 Stimmende Ja gesagt, 1917 lehnten die Vorlage ab. Das entspricht einer Ja-Mehrheit von 71 Prozent.

Warten auf Bern Das definitive Ergebnis wird erst im Mai vorliegen, wenn die vier Berner Mitgliedsgemeinden Ferenbalm, Gurbrü, Kallnach und Wileroltigen abgestimmt haben.

Die Vorlage hat die Mehrheit der Gemeinden bereits erreicht und dürfte auch die zweite Hürde nehmen, die Mehrheit der Stimmenden. Die verbleibenden vier Gemeinden vertreten maximal 3101 Stimmende.