Seit Anfangs Monat gelten in der Schweiz die schnelleren Asylverfahren. Die Asylsuchenden sollen nicht mehr so lange warten müssen, bis sie ihren Entscheid erhalten, ob sie in der Schweiz bleiben können oder nicht. Auch der Kanton Bern passt seine Strukturen an. Er will abgewiesene Asylsuchende, die Nothilfe beantragen, künftig im ehemaligen Jugendheim in Prêles unterbringen. Dort soll Platz für 350 bis 450 abgewiesene Asylsuchende entstehen.