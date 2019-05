Auseinandersetzung in Belp

Bei Belp im Kanton Bern sind am Samstagabend bei einer Auseinandersetzung zwischen Personengruppen drei Menschen verletzt worden, zwei davon schwer.

Es habe sich wohl um Mitglieder mehrerer Motorradklubs gehandelt, die aneinandergeraten seien, schreibt die Kantonspolizei Bern.

Um 18 Uhr gingen laut Kapo mehrere Meldungen über die Auseinandersetzung ein. Die Polizei rückte mit einem Grossaufgebot an.

Die beiden Schwerverletzten befinden sich im Spital, wobei einer der Männer Schuss- und der andere Schnittverletzungen aufweist. Ein dritter, leicht verletzter Mann wurde zur medizinischen Behandlung ebenfalls ins Spital gebracht.

Ermittlungen laufen

Insgesamt wurden 34 Personen angehalten, darunter die drei Verletzten. So wurden alleine in Belp durch die Einsatzkräfte 19 Personen – 18 Männer und eine Frau – angehalten und daraufhin für Befragungen auf den Polizeiposten gebracht. Zwölf weitere Männer wurden im Zuge des Polizeieinsatzes an anderen Orten im Kanton Bern gestoppt und für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht.

«Die Situation ist sehr komplex», sagt Jolanda Egger von der Kapo Bern. Deshalb dauere es eine gewisse Zeit, um die Fakten zu eruieren. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können.