Der ausgebildete Coach und Konfliktmanager leitet an der Pädagogischen Hochschule Bern das Case Management für Lehrpersonen. Diese Abteilung unterstützt, strukturiert und koordiniert im Falle einer Krankschreibung den Wiedereinstieg in den Beruf. Das Angebot richtet sich an Lehrpersonen, die längere Zeit krankgeschrieben sind.