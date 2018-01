Die Stadt Bern will die Ausbildung und Akzeptanz von Migrantinnen und Migranten in der Gemeinde vorantreiben.

Für eine bessere Integration von Ausländern in Bern will der Gemeinderat Deutschkurse mitfinanzieren oder den Anteil der Migranten in der Stadtverwaltung erhöhen. Das geht aus dem «Schwerpunktplan Integration» hervor, den Gemeinderätin Franziska Teuscher am Montag präsentierte. Bis 2021 hat die Stadtregierung fünf Schwerpunkte gesetzt: