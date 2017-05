Die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz (SL) hat die Gegend rund um den Berner Aare-Hagneck-Kanal zur Schweizer Landschaft des Jahres 2017 ernannt.

Die preisgekrönte Region aus der Vogelperspektive 0:36 min, vom 5.5.2017

Die beiden Energiedienstleister BKW und Energie Service Biel (ESB) sanierten laut einer Mitteilung der SL in den vergangenen Jahren alle vier Flusskraftwerke am Aare-Hagneck-Kanal. So stieg die Stromproduktion. Zudem sanierte der Kanton Bern den Kanal und verbesserte damit den Hochwasserschutz.

Bei diesen Sanierungen nahmen die zwei Unternehmen und der Kanton Bern «bedeutende Aufwertungen für Natur und Landschaft» vor, wie die SL in der Mitteilung weiter schreibt. Damit sei die Energieinfrastrukturlandschaft am Aare-Hagneck-Kanal «ein Modell für ein Nebeneinander von intensiver Nutzung und hohen Schutzwerten».

BKW, ESB und Kanton Bern erhalten die Auszeichung am 6. Mai auf dem Areal des Wasserkraftwerks Hagneck. Am Vortag veranstaltet die SL dort eine öffentliche Fachtagung zum Thema Energiewende und Landschaftsschutz.