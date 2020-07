Kaum ein Tag vergeht, ohne dass sich die Autos beim Autoverlad stauen. Das war in den Vorjahren anders.

Autoverlad am Lötschberg

Die Ferien im Süden beginnen in diesem Sommer mit Stau: Kaum ein Tag vergeht, ohne dass es vor dem Autoverlad in Kandersteg lange Wartezeiten gibt.

Dies zeigen Zahlen des Verkehrsdienstes Viasuisse. Seit Montag vor einer Woche herrschte nur an zwei Tagen freie Fahrt. Ansonsten kam es zu Wartezeiten – zum Teil von mehreren Stunden.

Bauarbeiten im Tunnel

Verantwortlich für den Stau sind die Bauarbeiten im Lötschberg-Scheiteltunnel. Deshalb können die Züge nur im Halbstundentakt, statt im Viertelstundentakt, verkehren.

Hinzu kommt: die Leute machen in der Schweiz Ferien und sind vermehrt mit dem Auto und dem Wohnmobil unterwegs.

Nicht mehr planbar

Normalerweise stauen sich die Fahrzeuge am Wochenende vor dem Autoverlad. Das ist in diesem Sommer nicht mehr zwingend so. Auch unter der Woche kommt es zu langen Wartezeiten. «Wir können aktuell nicht mehr sagen, wann das Verkehrsaufkommen gross ist und wann nicht», sagt BLS-Sprecherin Helene Soltermann.