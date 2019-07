An der Generalversammlung der IG Grimseltunnel herrschte die Zuversicht, dass der Tunnel bald gebaut wird.

Gerhard Fischer ist überzeugt: So nah wie jetzt war der Grimseltunnel noch nie. Der Meiringer Präsident der IG Grimselbahn spricht die drei Millionen Franken an, die der Bund dem Projekt Grimseltunnel zugesichert hat: «Damit können wir die Projektierung weiterführen.»

Ohne Swissgrid keinen Tunnel

Geplant ist ein 22 Kilometer langer Tunnel zwischen Meiringen (BE) und Oberwald (VS). Einerseits ein Bahntunnel, der das nationale Schmalspurnetz zusammenschliessen soll – aber auch die Stromleitung, die derzeit über die Grimsel führt, soll in den Tunnel.

Dafür braucht es aber auch die Beteiligung von Swissgrid, der nationalen Stromnetzbetreiberin. Sie überlegt sich, die Kabel in den Tunnel zu verlegen. 2027 sei sie mit ihren Plänen bereit, schreibt Swissgrid. So ganz nah ist der Grimseltunnel also doch noch nicht.