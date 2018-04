Der Berner Botaniker Adrian Möhl sieht in allen Pflanzen Spannendes, auch in den scheinbar unscheinbaren.

«Jede Pflanze hat ihre Geschichte», sagt Adrian Möhl. Und zeigt auf die nächste blühende Pflanze in der Wiese, in der wir unser Gespräch aufzeichnen: einen Kriechenden Günsel. «Sehr häufig bei uns, aber in anderen Regionen der Welt machen Leute weite Exkursionen, um so einen Kriechenden Günsel zu sehen.»

Legende: Der Kriechende Günsel – in der Schweiz eine «Allerweltspflanze». Elisa Häni/SRF

Pflanzen machen Menschen glücklich, sagt Adrian Möhl – ihn jedenfalls. Wenn er sich früher an einer Bushaltestelle ärgerte, weil gerade ein Bus abgefahren war, schaue er sich heute um, was zwischen den Pflastersteinen wächst. «Die Welt ist viel reichhaltiger geworden, seit die Pflanzen in mein Leben gekommen sind.»

Legende: Adrian Möhl im Botanischen Garten in Bern. Dort arbeitet er Teilzeit, nebst seiner Anstellung bei Info Flora. Elisa Häni/SRF

Als Kind habe er sich noch für Tiere begeistert, später sei er durch eine Exkursion während des Biologiestudiums zu den Pflanzen gekommen. «Es war Liebe auf den ersten Blick», erinnert er sich. Tiere machen es Kindern einfacher, sie bewegen sich, da ist Action. Bei Pflanzen hingegen muss man selber aktiv werden. «Es ist eine Liebe, die man zuerst entdecken muss. Dafür ist sie dann umso tiefer.»

Natürlich mag er nicht ganz alle Pflanzen gleich. Bärlauch zum Beispiel – «der ellbögelt». Wenn es dem gefalle, könne er sich ziemlich gnadenlos durchsetzen. «Das ist mir ein wenig unsympathisch.» Aber Bärlauch sei wunderschön, wenn er blüht, und eine Insektenweide. «Es gibt für mich keine wertlose Pflanze.»

Adrian Möhl leitet auch Botanik-Exkursionen und er schreibt Bücher: Sein neustes heisst «Flora Amabilis – 100 Pflanzen der Schweiz, die Sie kennen sollten». Es ist im Berner Haupt Verlag erschienen.

