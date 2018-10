3,6 Millionen will sich Bern die Rad-WM kosten lassen

Für die Planung und Durchführung der Strassen-Radweltmeisterschaft beantragt der Gemeinderat dem Stadtparlament einen Kredit von insgesamt 3,6 Millionen Franken.

Fussball, Eishockey oder Radsport

Bern sei nicht nur bekannt als Velostadt, sondern habe auch viel Erfahrung in der Durchführung von Sport-Grossveranstaltungen, schreibt der Gemeinderat in einer Mitteilung vom Freitag. So war Bern beispielsweise Etappenhalt der Tour de France, Gastgeberin der Fussball-Europameisterschaft 2008, der Eishockey-Weltmeisterschaft oder der Kunstturn-Europameisterschaft.

Wieder ein Grossanlass Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Die Stadt Bern liebäugelt mit dem Anlass, weil dieser weltweit grosse Beachtung findet. An acht Wettkampftagen in der zweiten Septemberhälfte werden 12 Wettbewerbe ausgetragen. Rund 1000 Athleten, 5000 Offizielle und Gäste sowie 700 Medienschaffende werden erwartet. Bern rechnet für den Anlass mit 500'000 bis 700'000 Besucherinnen und Besuchern.

Die Stadt wird ihr Bewerbungsdossier Ende Dezember einreichen. Voraussichtlich im März 2019 entscheidet der Schweizer Radsportverband Swiss Cycling, welche Schweizer Stadt die WM 2024 austrägt.