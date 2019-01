Lidl eröffnet in den Loeb-Warenhäusern in Bern und Biel je eine Filiale. Orell Füssli muss in Bern ausziehen.

Wie die Loeb AG am Mittwoch mitteilte, wird Lidl im Berner Loeb-Warenhaus im Frühling 2022 mit dem Umbau beginnen. Im Januar 2022 läuft der Mietvertrag mit dem Buchhändler Orell Füssli aus. Lidl übernimmt in den beiden Untergeschossen des Warenhauses am Bahnhofplatz rund 2000 Quadratmeter.

Im Sommer auch in Biel

In Biel startet Lidl Schweiz schon im Juli dieses Jahres mit dem Ausbau der Fläche im Untergeschoss. Dort geht es um rund 1500 Quadratmeter. Lidl werde in beiden Warenhäuser die Filiale «harmonisch in die bestehende Nutzung der Gebäude integrieren», heisst es in der Mitteilung. Wann genau die beiden Filialen eröffnet werden, ist noch unklar.

Investitionen von drei Millionen

Lidl will an beiden Standorten rund drei Millionen Franken investieren, wie der Discounter mitteilte. «Die Filiale im Stadtzentrum von Bern ist für Lidl Schweiz ein Meilenstein», heisst es in der Mitteilung. Die Standorte würden perfekt in die Strategie passen, vermehrt in die Innenstädte und Ballungszentren zu expandieren.

Lidl in der Schweiz Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Lidl ist als Firma seit 2003 in der Schweiz präsent, wie der Internetseite von Lidl Schweiz zu entnehmen ist. 2009 öffneten die ersten Filialen. Heute gibt es landesweit über 100 Läden und für Lidl Schweiz arbeiten rund 3000 Personen.

Loeb ist mit Lidl «eine langfristig ausgerichtete Mietpartnerschaft» eingegangen, wie es in der Loeb-Mitteilung heisst. Mit dem «frequenzstarken und wachstumsorientierten neuen Mietpartner» setze Loeb auf eine im In- und Ausland bewährte Kombination von Warenhaus mit einem vollständigen Lebensmittelangebot im Untergeschoss.

Den Berner Loeb-Lebensmittelladen wandelt Loeb derzeit in einen «Ort des Essens und Geniessens» um.