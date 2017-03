Die BKW ist in vielerlei Hinsicht anders als andere grosse Stromkonzerne in der Schweiz. Auch beim Jahresergebnis. Sie hat den Umsatz im Geschäftsjahr 2016 trotz sinkender Strompreise um 8 Prozent auf 2,86 Milliarden Franken gesteigert. Das Geschäft mit Dienstleistungen und Stromnetzen läuft gut.

Mit 565 Millionen Franken erzielte das Dienstleistungsgeschäft erstmals mehr als eine halbe Milliarde Franken Umsatz, wie die BKW am Donnerstag mitteilte. Das ist mittlerweile ein Fünftel des Gesamtumsatzes von knapp 2,9 Milliarden.

Positiv hätten sich auch die höheren Erträge aus dem Netzgeschäft, der weitere Ausbau der erneuerbaren Energie bei Wind und Kleinkraftwerken und Kostensenkungen ausgewirkt, heisst es. Seit 2013 konnte die BKW die Kosten um 150 Millionen Franken senken.

Die klassischen Kraftwerke, in die die BKW Hunderte von Millionen investiert, seien «der grösste Risikoposten der BKW», sagte Konzernchefin Suzanne Thoma an der Bilanzmedienkonferenz 2016. «Wir machen es nur, weil wir ab ungefähr 2020 mit steigenden Strompreisen rechnen.»

Reingewinn deutlich gesteigert

Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg im vergangenen Jahr um 0,5 Prozent auf 384 Millionen Franken. Unter dem Strich resultierte ein 13 Prozent höherer Reingewinn von 322 Millionen Franken. Wie bereits in den vorangehenden Jahren beantragt die BKW der Generalversammlung eine Dividende von 1,60 Franken pro Aktie.

« Die Rechnung mit den zugekauften Firmen geht für die BKW sehr schön auf » Suzanne Thoma

Konzernchefin BKW Energie AG

Dienstleistungen als Ertragspfeiler

Für 2017 erwartet die BKW ein ähnliches Ergebnis wie 2016. Mit der Stromproduktion ist bis 2019 zwar kein Geld mehr zu verdienen. Aber beim Netzbetrieb und bei den Dienstleistungen erwartet der Berner Energiekonzern Wachstum und Rendite.

So werde sich das Dienstleistungsgeschäft voraussichtlich nochmals verdoppeln. Dafür hat die BKW mittlerweile rund 60 Firmen aus der Haustechnik, der Planung und des Ingenieurwesens im In- und Ausland zugekauft.

Von den gut 5'000 Angestellten der BKW und ihrer Töchter arbeiten nur noch rund 1700 in der Energieproduktion, doppelt so viele sind es in den Dienstleistungsbereichen.