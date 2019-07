Rektor Herbert Binggeli geht in Pension

Bis zum Schluss wolle Herbert Binggeli die Weiterentwicklung der Berner Fachhochschule (BFH) konsequent vorantreiben, heisst es heute in einer Medienmitteilung. Chancen würden sich insbesondere im Zuge der Campusprojekte in Biel und Bern ergeben, aber auch durch die Neuausrichtung ausgewählter Studiengänge wie zum Beispiel im Departement Wirtschaft.

Idealer Zeitpunkt

Juni 2020 sei der ideale Zeitpunkt für seinen Rücktritt, mit Wechseln in verschiedenen Führungspositionen der BFH und dem anstehenden Bezug des neuen Campus in Biel. So sieht es Binggeli. Nach Jahren beruflicher Herausforderungen wolle er sich wieder mehr Zeit für die Familie und fürs Privatleben nehmen.

Die Fachhochschule kommuniziert den Rücktritt bereits jetzt, um im August die Stelle neu ausschreiben zu können.