Abstimmung am 21. Mai

Die Berner Freisinnigen sagen Ja zur Verkehrssanierung im Oberaargau und zum Kredit für die Asylsozialhilfe. Über beide Vorlagen wird im Kanton Bern am 21. Mai abgestimmt.

Eine Umfahrungsstrasse würde die Sicherheit und Lebensqualität in der Region Aarwangen massgeblich steigern, waren sich die Freisinnigen am Mittwochabend in Moutier einig. Einstimmig beschlossen die Delegierten die Ja-Parole zur Verkehrssanierung Oberaargau.

Geld für minderjährige Asylsuchende

Klar Ja sagt die FDP Kanton Bern auch zu einem Kredit von 105 Millionen Franken für die Asylsozialhilfe. Ein Gutteil dieses Geldes ist für die Betreuung von minderjährigen Asylsuchenden bestimmt.

Die minderjährigen Asylsuchenden lassen sich rascher und besser in die Arbeitswelt und die Gesellschaft integrieren, wenn sie in eigenen Strukturen betreut werden, wie FDP-Regierungsrat Hans-Jürg kürzlich betonte.