Die Sand- und Kiesabbaufirma Fr. Blaser AG aus Hasle bei Burgdorf hat auf dem Gebiet dieser Gemeinde fünf Jahre lang Kies abgebaut, ohne im Besitz einer Baubewilligung zu sein. Im vergangenen Dezember stellte sie dies fest, stoppte den Abbau und orientierte die Behörden.

Gründe unklar

Wie Hasles Gemeindeverwaltung am Montagabend mitteilte, liegt für den Kiesabbau im Gebiet «Dicki» eine genehmigte Überbauungsordnung vor. Auch über eine Gewässerschutzbewilligung des Kantons verfügt die Firma.

«Offenbar» habe die Fr. Blaser AG im Jahr 2008 aber den letzten Schritt nicht getan, schreibt die Gemeinde, und keine Baubewilligung eingeholt.

Baugesuch nachgereicht

In Absprache mit dem Regierungsstatthalteramt haben Hasles Behörden nun den Sand- und Kiesabbaubetrieb aufgefordert, umgehend ein Baugesuch für die bereits ausgeführten und die noch geplanten Abbauarbeiten nachzureichen. Es soll Ende Januar eingereicht und dann publiziert werden. Bis eine rechtsgültige Baubewilligung vorliegt, bleibt der Kiesabbau in der «Dicki» eingestellt.

Zwei bis drei Hektaren betroffen

Die Fr. Blaser AG baut in Hasle seit rund 70 Jahren Kies ab. Der Abbau in der «Dicki» läuft seit 2013. Auf ungefähr der Hälfte des Areals ist unterdessen Kies abgebaut worden. Nach Angaben von Standortleiter Daniel Christen wurde eine Fläche von zwei bis drei Hektaren ohne Bewilligung abgebaut.

Kein Einzelfall

Dies ist nicht der erste Fall im Kanton Bern, in dem Kies ohne Baubewilligung abgebaut wird. In einem ähnlich gelagerten Fall entschied das bernische Verwaltungsgericht, dass auch in einer Grube in Rubigen eine Baubewilligung fehlte.

Die Gemeinde sah keinen Verstoss. Anwohner wehrten sich jedoch und bekamen beim Kanton und schliesslich beim Verwaltungsgericht Recht. Die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren schliesslich ein, weil die Firma weder fahrlässig gehandelt noch das Gesetz vorsätzlich verletzt hatte.