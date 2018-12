Konzert Theater Bern erhält am meisten Geld.

85 Prozent der Stadtberner Kulturfördergelder fliessen an Kulturinstitution, die zum Teil gemeinsam mit Kanton und Gemeinden der Region subventioniert werden. Den grössten Brocken macht dabei Konzert Theater Bern aus, das 600'000 Franken mehr erhalten soll, gefolgt vom Historischen Museum (+400'000 Franken).

Insgesamt zahlt die Stadt Bern jährlich rund 32 Millionen an die Kulturinstitutionen in der Stadt Bern – also etwas mehr als die Hälfte der total 60 Millionen Franken Subventionen der öffentlichen Hand.