Der Pilot und Gründer der Regionalfluggesellschaft Skywork starb am Sonntag, wie seine Familie in einer Todesanzeige am Donnerstag mitteilte. Alex Gribi gründete die inzwischen Pleite gegangene Airline Skywork 1983 im Belpmoos als Flugschule und Lufttaxi-Unternehmen. Das Unternehmen zählte bisweilen 180 Mitarbeiter und verfügte zuletzt über sechs Turboprop-Maschinen.

Nach finanziellen Turbulenzen verkaufte Gribi 2010 seinen Besitz am Unternehmen an den Rolex-Erben Daniel Borer und schied aus. Vor einem Jahr ging Skywork Pleite.

Die Pleite von Skywork Legende: Keystone Ende August 2018 stellte das Unternehmen den Flugbetrieb ein. Der Flughafen Bern-Belp verlor damit seinen Hauptkunden. Vom Grounding waren rund 11'000 Passagiere betroffen. Rund hundert Mitarbeitende von Skywork verloren ihren Job.

Alex Gribi gründete nach seinem Ausscheiden bei Skywork 2011 mit seinen beiden Söhnen eine neue Fluggesellschaft für den Betrieb eines privaten Business-Jets, die bis heute in Betrieb ist. Zudem war er am Flugplatz als Immobilien- und Gastrounternehmer tätigt.

Fliegen war für mich nie ein Traum, sondern Wirklichkeit.

Sein Vater war Militärpilot und hatte ein Ferienhaus im Tessin. «Wir flogen am Wochenende immer über die Alpen ins Tessin», erzählte Gribi vor ein paar Jahren im Regionaljournal. «Fliegen war für mich nie ein Traum, sondern Wirklichkeit.»