1931 wurde die Firma von Walter Gysi als Confiserie und Tea Room im Berner Stadtzentrum gegründet. 1948 wurde die Produktionsstätte an ihrem heutigen Standort in Bern-Bümpliz eröffnet. Das Familienunternehmen wird von der dritten Generation geführt. Das Unternehmen stellt im Auftrag der Kunden und unter deren Namen Schokolade her. Die Produkte aus Bern wurden auch in gehobenen Kaufhäusern in England verkauft.