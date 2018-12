Legende:

Familie Schwarzmann-Süess schätzt am Wankdorfquartier, das alles in der Nähe ist: Einkaufszentrum, Fussballstadion, Eisfeld, Schule, Freibad... «Man ist in der Mitte und hat alles um sich herum», sagt die 13-jährige Marla.

Elisa Häni/SRF