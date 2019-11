Die genauen historischen Hintergründe des Zibelemärits in Bern sind nicht klar.

Wie das Bundesamt für Kultur in einem Bericht zu den lebendigen Traditionen der Schweiz schreibt, habe der Markt sicherlich einen Zusammenhang mit dem Berner Herbstmarkt, der sogenannten «Martinimesse», die bereits in Quellen aus dem 15. Jahrhundert erwähnt wird. An diesem Markt konnte die Landbevölkerung ihre letzten Sommerprodukte verkaufen, die Stadtbevölkerung deckte sich mit Wintervorräten ein. Der «Zibelemärit» diente als Auftakt für diese Herbstmesse. Zum ersten Mal explizit erwähnt wurde er im 19. Jahrhundert.

Seit 2011 fungiert der Zibelemärit auf der Liste der lebendigen Traditionen der Schweiz – zusammen mit Anlässen wie der Basler Fasnacht, dem Engadiner Chalandamarz und dem Zürcher Sechseläuten.