Bild 1 / 5 Legende: Das Jodlerfest findet mitten im Dorf statt. SRF Bild 2 / 5 Legende: Gejodelt wird zum Beispiel in der Turnhalle Brienz. Zivilschützer montieren hier ein Podest. SRF Bild 3 / 5 Legende: «Das ist einmalig», sagt Hans Schild über das Jodlerfest. Deshalb hilft er mit. SRF Bild 4 / 5 Legende: Hat für seinen ehrenamtlichen Einsatz eine Woche Ferien genommen: Markus Zimmermann. SRF Bild 5 / 5 Legende: Brienz war 1960 zum letzten Mal Austragungsort für das Kantonale Jodlerfest. SRF

In der Sporthalle Brienz stellen Zivilschützer ein Podest auf. Dort werden am Wochenende die Jurorinnen und Juroren sitzen und die Chöre beurteilen, die am Bernisch-Kantonalen Jodlerfest auftreten. Die Helfer arbeiten unter der Leitung von Hans Schild. «Das Jodlerfest wird die nächsten Jahrzehnte wahrscheinlich nicht mehr in Brienz stattfinden. Deshalb fand ich, da will ich mithelfen», sagt Schild. Für den selbstständigen Zimmerpolier und Bauer ist das eine organisatorische Herausforderung. «Das Geschäft läuft weiter. Aber zum Glück ist nicht auch noch Heuwetter.»

Auch Markus Zimmermann arbeitet freiwillig. Er ist am Jodlerfest für die Sicherheit zuständig. «Ich habe extra eine Woche Ferien genommen», so Zimmermann. Zum Glück habe er einen verständnisvollen Chef. Zimmermann arbeitet nämlich auch für einen zweiten Grossanlass in Brienz: das Brienzersee Rockfestival. «Das ist im Gegensatz zum einmalig stattfindenden Jodlerfest aber schon fast ein Selbstläufer», so Zimmermann. Ferien nehmen müsse er dafür nicht.

«Es ist immer eine Herausforderung, Freiwillige zu finden », sagt Simon Kunz, Geschäftsführer des Jodlerfests. Gerade weil in Brienz im Sommer mehrere Anlässe stattfinden. «Manchmal sind es immer ein bisschen die Gleichen, die mithelfen», so Kunz. Aber für das Jodlerfest habe man Glück gehabt und genügend Ehrenamtliche gefunden. Rund 10'000 Helferstunden sind es insgesamt.