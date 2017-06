Nein, sagt Lukas Bähler. Der Leiter Fachstelle Verkehrstechnik und –sicherheit beim Kanton stellt fest, dass sich die Anfragen der Gemeinden für Tempo 30 auf wichtigen Verkehrsachsen häufen. Aber: «Generell halten wir an Tempo 50 in Ortszentren fest.» Je nach Situation mache Tempo 30 oder gar Zonen mit Tempo 30 wegen der Sicherheit, wegen des Lärms oder zwecks besserem Verkehrsfluss Sinn. Deshalb sind in Lyss, Nidau, Belp, Unterseen und Münsingen Zonen mit Tempo 30 in Planung oder zumindest angedacht.