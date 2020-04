Die Schülerinnen und Schüler gaben am Sonntagabend in einer koordinierten Aktion ihrer Nachbarschaft ein Ständchen.

Die Aktion am Sonntagabend wurde vom Verband bernischer Musikschulen (VBMS) auf die Beine gestellt. Auf den Balkonen und in den Gärten zeigten die Musikschülerinnen und -schüler, was sie in den letzten Wochen im Fernunterricht alles gelernt und gespielt haben. Manches Ständchen war fröhlich und laut, manches etwas schräg und schrill.

Langfristige Folgen befürchtet

Man habe die Aktion kurzfristig auf die Beine gestellt, sagt Verbandspräsidentin Nicola von Greyerz. Sie ist sich sicher: «Die Musikschulen werden die Corona-Krise zu spüren bekommen.» Denn die 28 Schulen im ganzen Kanton mussten ihren Tag der offenen Tür absagen. Laut von Greyerz sind diese dazu da, Kindern die Musik und den Unterricht näher zu bringen. «Es ist gut möglich, dass deshalb ab Sommer die Schülerzahlen einbrechen.»

Laut von Greyerz besuchen zurzeit rund 20'000 Schülerinnen und Schüler die Musikschulen im Kanton Bern.