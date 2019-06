In Langnau wird in Trachten getanzt und gesungen

Ein schönes Gefühl sei es, eine Tracht zu tragen, sagt Vreni Kämpfer. Sie ist Obfrau der Bernischen Trachtenvereinigung. «Ich fühle mich in der Tracht wohl und geerdet.» Ihre Freude an Trachten gibt sie auch Kindern weiter: Als Co-Leiterin einer Kindertanzgruppe in Utzenstorf. Im ganzen Kanton Bern gibt es solche Gruppen. Zudem gehen Volkstanzlehrerinnen auch in Schulen, wenn sie von Lehrerinnen und Lehrern angefragt werden.

Ein vielseitiges Fest

Offenbar mit Erfolg: Für das erste Bernische Trachtenfest seit 15 Jahren haben sich 550 Kinder und Jugendliche angemeldet. Das Fest findet zusammen mit dem Schweizerischen Volkstanzfest am 29. und 30. Juni in Langnau im Emmental statt. «Es wird ein Fest, wie wir es noch nie hatten», sagt Vreni Kämpfer. Es wird gesungen, getanzt und Theater gespielt. Dazu zeigen Handwerksleute ihr Können rund um die Entstehung einer Tracht.

Die Obfrau der Bernischen Trachtenvereinigung hat selber übrigens mehrere Trachten, darunter eine Landfrauen-Tracht, eine Gotthelftracht und die Berner Sonntagstracht. «Eine Appenzeller Tracht würde ich zum Beispiel nie anziehen», sagt Vreni Kämpfer. Eine Tracht zeige, woher man komme. «Und ich bin eben eine Bernerin.»