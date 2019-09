Die Organisatoren ziehen nach dem eidgenössischen Volksmusikfest in Crans Montana eine erste Bilanz.

Das 13. Eidgenössische Volksmusikfest in Crans-Montana ist am Sonntag mit einem grossen Umzug mit 1500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu Ende gegangen. Am Morgen hatte Bundesrat Alain Berset den Stellenwert der Musik für die Schweiz betont.

Solche Feste sind wichtig für den Zusammenhalt

«Die Volksmusik ist wichtig für den sozialen Zusammenhalt unseres Landes», sagte Berset, der selber Jazzpianist ist, während des Festaktes. Denn Musik verbinde und Anlässe wie das Volksmusikfest seien eine Gelegenheit, sich zu finden und gemeinsam etwas zu unternehmen.

Volksmusik hat es im Wallis schwer

Zum 13. Volksmusikfestival in Crans-Montana wurden rund 80'000 Zuschauer erwartet. Laut einer kurzen Umfrage bei Organisatoren und Standbesitzern ist die Besucherzahl aber nicht so hoch wie erwartet.

Eine Erklärung dafür sei die Lage des Festortes in den Westschweizer Bergen für einen vor allem in der Deutschschweiz beliebten Musikstil.