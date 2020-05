Auf der Gemeindeverwaltung von Pieterlen ging am Montagmorgen schriftlich eine Bombendrohung ein. Nachdem die Verwaltung die Polizei kontaktiert hatte, sperrte diese während gut zwei Stunden das Dorfzentrum ab.

Auf Twitter teilte die Polizei am Montagmittag mit, es habe keine Gefahr bestanden.

Wie Dominik Jäggi von der Medienstelle der Berner Kantonspolizei auf Anfrage sagte, fand die Polizei keinen verdächtigen Gegenstand. Es liefen nun Ermittlungen zur Urheberin oder dem Urheber der Bombendrohung. Diese war am Montagmorgen schriftlich eingegangen. Zum Inhalt und dem Adressaten der Drohung macht die Polizei keine Angaben.

Dorfzentrum von Sperrung betroffen

Von der Sperrung betroffen war ein Gebiet im Zentrum des Dorfs, das sich am Jurasüdfuss nordöstlich von Biel in Richtung Solothurn befindet. Mehrere Gebäude und Wohnungen wurden in diesem Gebiet evakuiert, wie Jäggi weiter sagte. Es wurden auch Personen aufgefordert, in ihren Wohnungen zu bleiben.

Während der Sperrung des Dorfzentrums richtete die lokale Feuerwehr eine Umleitung ein. Nebst der Kantonspolizei Bern steht in Pieterlen auch die Feuerwehr im Einsatz.