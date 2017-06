Eidgenössisches Jodlerfest Chalets, Zelte, Marktstände: Aufbau des Grossanlasses

Heute, 18:04 Uhr

In rund zwei Wochen fällt in Brig-Glis der Startschuss zum Eidgenössischen Jodlerfest. 12'000 aktive Jodler, Alphornbläser und Fahnenschwinger und 150'000 Besucher werden an diesem Grossanlass erwartet. Am Dienstag haben die Bauarbeiten begonnen.

gras; Regionaljournal Bern Freiburg Wallis, 17:30 Uhr