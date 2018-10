Im Aufenthaltsraum für Randständige an der Postgasse in Bern schneiden die Barber Angels regelmässig die Haare gratis.

Karin Flückiger ist ein Barber Angel. Das ist ein Netzwerk von Coiffeusen und Coiffeuren, 2016 in Deutschland gegründet und mittlerweile in Österreich, Mallorca und der Schweiz tätig. Das Ziel: Obdachlosen und Bedürftigen Menschen ein gepflegteres Aussehen und damit etwas Selbstwertgefühl zurück geben.

Einmal im Monat rückt Barber Angel Karin Flückiger aus Oberbottigen aus mit ihrem Haarschneide-Werkzeug und geht zu den Randständigen. Zum Beispiel in den Aufenthaltsraum für Obdachlose an der Postgasse in Bern. Eine neue Frisur hat sie dort Daniel Affolter geschnitten.

Und dann sieht man erst noch gut aus.

Fürs Waschen der Haare braucht sie eine spezielle Haube. Augenkontakt wie im Coiffeursalon hat Karin Flückiger nicht mit ihren Kunden. Denn in diesem temporären Coiffeur-Salon gibt es keinen Spiegel. Dennoch: Der 60-jährige IV-Rentner ist dankbar über das Angebot. «Ich schätze dieses Engagement sehr, so reicht es auch mal für einen Kaffee mehr. Und man sieht am Schluss erst noch gut aus.»

Karin Flückiger ist seit 19 Jahren selbständig, führt in Niederwangen bei Bern ihren eigenen Coiffeursalon mit Angestellten. Sie habe selber gemerkt, wie es ist, zu kämpfen, damit man den Angestellten den Lohn bezahlen kann. Dann kämen ihr die Bedürftigen in den Sinn, die keine Chance bekämen. «Statt Wohlwollen bekommen sie böse Blicke.» Wenn sie diesen Leuten etwas geben könne, mache sie das glücklich.