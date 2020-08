Zwei Berner U17-Eishockeyteams sind in Quarantäne

Die Spieler der beiden Mannschaften hatten mit der Schweizer U-17-Nationalmannschaft an einem Sommercamp in Zuchwil im Kanton Solothurn teilgenommen. Dort spielten die Schweizer vom 20. bis 25. Juli auch gegen die tschechische U-17-Nationalmannschaft.

Nach der Rückkehr wurden im tschechischen Team 16 Spieler positiv auf das Corona-Virus getestet. «Die Schweizer Klubs, bei denen die Junioren spielen, haben danach sofort alle in den U-17-Teams getestet», sagt Gundekar Giebel, Sprecher der bernischen Gesundheitsdirektion.

Dabei sei je ein Spieler des SCB und der SCL Tigers positiv gewesen. Deshalb sind die beiden U-17-Teams in Quarantäne gesetzt worden, ebenso wie die gesamte Schweizer U-17-Nationalmannschaft – inklusive Staff.

Kontaktaufnahme läuft noch

Wie viele Spieler und Staffmitglieder im Kanton Bern und anderswo in der Schweiz sonst noch betroffen sind, ist noch unklar. Der Schweizer Eishockeyverband habe alle betroffenen Klubs, Spieler und Eltern am Samstagabend informiert, so Giebel.

Im Kanton Bern arbeitet das Contact-Tracing-Team intensiv am Kontaktmanagament. Das Kantonsarztamt ruft alle Personen, die am Sommercamp teilgenommen haben dazu auf, «sehr genau» auf ihren Gesundheitszustand zu achten.