Tage, an denen Schnee fällt und liegen bleibt, gibt es in der Schweiz immer weniger. Zahlen der Schnee- und Lawinenforschung zeigen, dass sich die Anzahl Schneetage im Flachland in den letzten 60 Jahren halbiert hat.

Eine Herausforderung

Diese Tatsache beschäftigt die Zaugg AG in Eggiwil schon länger: «In einem schneearmen Winter kann der Umsatz in einzelnen Geschäftsbereichen um die Hälfte einbrechen», sagt Geschäftsführer Daniel Frutiger.

Die Zaugg AG Eggiwil Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen hat 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

beliefert 40 Länder auf der ganzen Welt,

produziert 67 verschiedene Pflüge und

die Produktionszeit eines Pfluges beträgt 4 bis 8 Wochen.

Sorgen macht man sich im Emmental aber nicht. Hauptgrund dafür ist die Schneeräumung auf den Geleisen. Da gehört die Firma Zaugg weltweit zu den Marktführern. In den letzten Jahren hat das Unternehmen zum Beispiel eine solche Maschine für neun Millionen Franken nach Schweden verkauft. Es sind diese Langzeitaufträge, die rentieren und die Firma Zaugg über mehrere Jahre auslasten.

Bild 1 / 5 Legende: Schneepflüge von Zaugg sind in der ganzen Schweiz unterwegs, hier im Kanton Waadt (Foto aus dem Jahr 2009). Keystone Bild 2 / 5 Legende: Die Zaugg AG produziert 67 verschiedene Schneepflüge. Keystone Bild 3 / 5 Legende: Die Zaugg-Maschine für die Schneeräumung von Geleisen wurde für neun Millionen Franken nach Schweden verkauft. ZVG/Zaugg AG Bild 4 / 5 Legende: Schneepflüge, die bald von Eggiwil nach Deutschland geliefert werden. Reto Wiedmer/SRF Bild 5 / 5 Legende: Jede Schneefräse ist ein Unikat und wird komplett in Eggiwil hergestellt. Reto Wiedmer/SRF

Weil das Wintergeschäft durch die Klimaerwärmung immer unsicherer wird, hat die Zaugg AG nach Alternativen gesucht und diese auch gefunden. In Eggiwil wird neu auch eine spezielle Putzmaschine gebaut, welche hartnäckigen Schmutz wie Kaugummis vom Boden wegbringt.

Kein Neuland

Geschäftsführer Frutiger: «Wir mussten uns das Wissen dafür aneignen. Aber uns war es auch wichtig, uns nicht zu weit von unserem Kerngeschäft, der Schneeräumung, zu entfernen.» Das Geschäft mit den Putzmaschinen sei erst am Anlaufen, heisst es.

In Eggiwil so scheint es, hat man die Zeichen der Zeit erkannt und setzt nun nicht mehr nur auf Schnee, sondern auch auf andere Geschäftsfelder.