Ende nach 360 Jahren Das Kapuzinerkloster Brig schliesst Anfang 2018 seine Pforten

Heute, 11:02 Uhr

Der Schweizer Kapuzinerorden zieht sich aus seinem Kloster in Brig zurück. Die Ordensbrüder werden immer weniger und immer älter, Nachwuchs ist nicht in Sicht. Damit geht eine 360-jährige Präsenz der Kapuziner im Oberwallis zu Ende. Was mit der Klosterliegenschaft passiert, ist noch offen.

Bild in Lightbox öffnen. Es sei ein schmerzlicher Entscheid, das Kloster Brig aufzugeben. Die personelle Situation lasse aber keinen anderen Schluss zu, sagten die Verantwortlichen des Ordens. Verstärkung durch jüngere Brüder sei nicht in Sicht. Bild in Lightbox öffnen. Bis Ende 2017 werden die Brüder die Seelsorge und die Aushilfen in den Oberwalliser Pfarreien noch weiterführen, Anfangs 2018 werden sie von Brig Abschied nehmen. Der Kapuzinerorden schrumpft In den letzten 30 Jahre sind zwei Drittel der Brüder gestorben, der Orden hat zwei Drittel seiner Standorte aufgegeben. Zurzeit gibt es in der Deutschschweiz nur noch 94 Kapuziner mit einem Alterdurchschnitt von über 75 Jahren. Was passiert mit den Briger Liegenschaften? Was mit dem Kloster, der Kirche und dem Garten in Brig geschieht, ist noch offen. Der Orden sucht das Gespräch mit der Kirche, aber auch mit der Stadt Brig-Glis.

delp/strc; Regionaljournal Bern Freiburg Wallis, 12:03 Uhr