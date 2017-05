Vor 25 Jahren startete das Thunersee-Dampfschiff Blümlisalp zu seiner zweiten Jungfernfahrt. Es war das glückliche Ende eines jahrzehntelangen Überlebenskampfes. Die abenteuerliche Geschichte zeigt, was das Volk fertigbringt, wenn es will.

Die Blümlisalp: Der Star der BLS-Schiffe 0:38 min, vom 22.5.2017

Zehntausende bevölkerten am 22. Mai 1992 die Ländten und Ufer rund um den Thunersee und feierten die zweite Jungfernfahrt des Dampfschiffs Blümlisalp. Noch heute ist der Freudentag in bester Erinnerung. Dabei feierte die Bevölkerung quasi sich selbst.

Denn das Volk hatte die Renovation mit einer Volksinitiative, einer Abstimmung und mit Spenden in Millionenhöhe erzwungen. Die Rettung des Dampfschiffs gilt heute als bemerkenswerter Beweis, was die Bevölkerung fertigbringt, wenn sie es will.

Die wichtigsten Stationen des Dampfschiffs Blümlisalp: