1968 gründete Charles Schmutz aus Bösingen die Deutschfreiburgische Laienspielgruppe. Sie sollte dem Dorftheater neue Impulse geben und bei der Jugend das Interesse am Theater wecken. Das erste Stück war «Biedermann und die Brandstifter» von Max Frisch. 1973 wurde der Name in Deutschfreiburger Theatergruppe geändert. Meist übernahmen professionelle Regisseure die Inszenierung. 1992 erhielt die Theatergruppe den Kulturpreis des Kantons Freiburg.