Sind die Sprachkenntnisse ungenügend, kann ein Kind in der Kita oder Spielgruppe spielerisch Deutsch lernen.

Die Stadt Bern will Förderung ab dem 3. Lebensjahr

Deutschlernen in der Kita

Damit alle Kinder bestmögliche Chancen auf eine erfolgreiche Schullaufbahn haben, sollen sie in Bern bereits vor dem Eintritt in den Kindergarten Deutsch lernen können. Ein entsprechendes Programm startet noch im Januar.

Wie funktioniert das Projekt?

18 Monate vor dem Eintritt in den Kindergarten erhalten die Eltern einen Fragebogen zugeschickt, um die Deutschkenntnisse ihrer Kinder zu beurteilen. Anschliessend wird der Fragebogen beim städtischen Gesundheitsdienst ausgewertet. Falls ein Kind Sprachförderung braucht, kann es bis zum Eintritt in den Kindergarten eine Kita oder Spielgruppe besuchen, wo es spielerisch Deutsch lernen kann.

Laut Mona Baumann, Leiterin der Frühförderung Primano der Stadt Bern, haben Kinder, die ohne Deutschkenntnisse in das Schulsystem eintreten, bereits Nachteile gegenüber jenen, die schon Deutsch können. Und Bildungsdirektorin Franziska Teuscher betonte am Donnerstag vor den Medien, wenn ein Kind im Kindergarten erst über mehrere Jahre Deutsch lernen müsse, verzögere sich das Lernen in anderen Bereichen.

Die Stadt Biel hat vor fast vier Jahren das Kindersprachhaus ins Leben gerufen. Auch dieses Projekt will die Deutsch-, respektive Französischkenntnisse der Kinder bereits im Vorschulalter fördern. Dies unter anderem mit einem 18-monatigen Intensivkurs vor dem Eintritt in den Kindergarten.