Bis 1950 war Villars-sur-Glâne im Kanton Freiburg ein Dorf mit rund 2000 Einwohnern. Viele waren in der Landwirtschaft beschäftigt. Ab den 1960-er Jahren wuchs die Agglomeration an. Dazu beigetragen hatte auch der Bau der Autobahn A12 von Bern nach Lausanne. Die Bevölkerungszahl verdoppelte sich innerhalb von 35 Jahren. 1980 lebten 6000 Personen in Villars-sur-Glâne, 2015 waren es über 12‘000. 2004 wurde Villars zur drittgrössten Stadt, hinter Freiburg und Bulle. Nach wie vor wird in der Gemeinde viel gebaut.