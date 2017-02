Der Walliser SVP-Staatsrat Oskar Freysinger wurde vor vier Jahren mit dem besten Resultat gewählt. Er tritt wieder an.

Oskar Freysinger polarisiert im Wallis wie kein zweiter Politiker. Die einen mögen seine unverblümte Art, die anderen werfen ihm vor, er habe ein übergrosses Selbstvertrauen. «Es ist eine Auszeichnung für mich, dass ich den Leuten nicht gleichgültig bin», sagt der SVP-Staatsrat dazu.

Oskar Freysinger war zuvor Nationalrat, er hat die SVP im Kanton Wallis aufgebaut. Der frühere Gymnasiallehrer ist 57 Jahre alt, hat drei erwachsene Kinder und lebt in Savièse.

Der erste Wahlgang der Walliser Staatsratswahlen ist am 5. März, der zweite am 19. März 2017. Kurzporträts aller 13 Kandidierenden finden Sie in unserem Dossier.

